РИАМО – 2 дек. Вечером в воскресенье на площади Революции в Москве зажгут первую ханукальную свечу, в торжественном мероприятии примет участие главный раввин России Берл Лазар, сообщает Федеральное агентство новостей.

«На центральных площадях российских городов представители еврейской общины ежегодно зажигают свечу. Традиция зажжения меноры — подсвечника со свечами восходит к восстанию 167 году до нашей эры против сирийского царя Антиоха IV», - говорится в сообщении.

Царь пытался приобщить иуедеев к многобожию. Власти российской столицы готовят множество культурных мероприятий, приуроченных к Новому году. На праздничных площадках состоятся концерты, мастер-классы, аниматоры Дед Мороз и Снегурочка будут играть с детьми.