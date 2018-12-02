РИАМО - 2 дек. Мужчину с проникающим колото-резаным ранением груди госпитализировали в подмосковном Орехово-Зуеве, по подозрению в совершении преступления задержан собутыльник пострадавшего, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Он уточнил, что 1 декабря в 17:46 из своей квартиры в доме №14 по улице Набережной в Орехово-Зуеве бригадой скорой помощи с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1978 года рождения.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в отдел полиции мужчина 1956 года рождения. Преступление совершено во время совместного распития спиртных напитков, в ссоре», - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», добавил представитель пресс-службы.