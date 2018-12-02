РИАМО - 2 дек. Власти столицы планируют возвести к 2023 году 35 станций метрополитена, в частности, откроется новая Коммунарская ветка с десятью станциями, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«К 2023 году в московском метро пройдет большая эволюция. Мы планируем построить 35 станций, все участки БКЛ, продлить Калининско-Солнцевскую линию до Внукова, а Люблинско-Дмитровскую - до поселка Северный. Откроется новая Коммунарская ветка с десятью станциями», - написал Собянин в Twitter-аккаунте.

Большая кольцевая линия будет протяженностью 69 километров. Полностью достроить кольцо планируют к концу 2022 года. На нем будет 31 станция. С 19 из них можно будет пересесть на другие ветки метро, Московское центральное кольцо или пригородные электрички.

Схема Большой кольцевой линии (БКЛ) метро Москвы>>