РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. Управляющая компания «МУЖРП №12» подмосковного Подольска планирует потратить более 200 тысяч рублей на поставку 11 мусорных евроконтейнеров, сообщается на сайте госзакупок.

По данным документации, муниципальное унитарное жилищно-ремонтное предприятие №12 Подольска опубликовало закупку на поставку мусорных евроконтейнеров. Начальная (максимальная) цена контракта составляе свыше 227,2 тысячи рублей. Поставщик определится по итогам аукциона в электронной форме 10 декабря.

Согласно техзаданию, поставщик должен будет в течение пяти рабочих дней после заключения договора поставить 11 евроконтейнеров из листовой стали с крышкой. При этом товар должен быть новым.