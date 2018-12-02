РИАМО - 2 дек. На железнодорожной станции «Люберцы-1» в подмосковных Люберцах произошел сход с рельсов четырех вагонов грузового состава, ситуация не влияет на движение поездов Московской железной дороги, сообщил РИАМО представитель пресс-службы МЖД.



«Сегодня в районе 10:00 на подъездных путях, расположенных около станции «Люберцы-1», которые не принадлежат и не обслуживаются ОАО «РЖД», во время маневровых работ произошел сход четырех вагонов грузового состава, который также не принадлежит компании. Железнодорожники отправили на место восстановительный поезд, чтобы помочь собственнику пути и подвижного состава вернуть вагоны на рельсы», - сказал собеседник агентства.



Он добавил, что данный подъездной путь находится вдалеке от главных путей и необходим только для обслуживания предприятия. Ситуация не влияет на движение поездов Московской железной дороги.