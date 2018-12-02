РИАМО – 2 дек. На автобусной остановке на севере Москвы прохожие обнаружили окровавленного мужчину, сообщает РЕН ТВ.

Об обнаружении сообщили очевидцы.

«По данным РЕН ТВ, раненого мужчину заметили на улице Часовой. На место вызвали полицию и скорую», - говорится в сообщении.

Мужчина был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. По предварительным данным, он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Труп мужчины обнаружили на Ленинском проспекте в Москве>>