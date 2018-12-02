РИАМО – 2 дек. На автобусной остановке на севере Москвы прохожие обнаружили окровавленного мужчину, сообщает РЕН ТВ.
Об обнаружении сообщили очевидцы.
«По данным РЕН ТВ, раненого мужчину заметили на улице Часовой. На место вызвали полицию и скорую», - говорится в сообщении.
Мужчина был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. По предварительным данным, он находится в состоянии алкогольного опьянения.
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