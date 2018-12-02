РИАМО - 2 дек. Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» считает провокаций интервью защитника Андрея Ещенко, в котором он рассказал о конфликте с бывшим главным тренером «Спартака» Массимо Каррерой.

В интервью футболист подробно рассказывает о конфликте с Каррерой, о поддержке оказанной капитану команды Денису Глушакову и о поведении фанатов.

«Очередная провокация со стороны клуба в день дерби. Вместо того, чтобы искать компромиссы, решили усугубить ситуацию. Приняли к сведению», - сообщается в Twitter-аккаунте «Фратрии».

Ранее СМИ сообщали, что объединение болельщиков «Спартака» «Ультра Север» запустило флешмоб против Глушакова. Часть фанатов считают, что Глушаков саботировал работу итальянца Массимо Карреры в качестве главного тренера московского клуба. Каррера ушел в отставку в октябре. Его место занял Олег Кононов.