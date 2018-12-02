РИАМО – 2 дек. Российская сборная по футболу сыграет в группе I на отборочном турнире Евро-2020, сообщает Газета.ru.

В Дублине прошла жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы — 2020.

«Завершилась жеребьевка отборочного этапа чемпионата Европы — 2020. Сборная России сыграет в группе I с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино», - говорится в сообщении.

Основным фаворитом группы и главным конкурентом российской сборной является сборная Бельгии, которая на минувшем чемпионате мира завоевала бронзовые медали.

Отборочный этап начнется в марте 2019 года и завершится весной 2020 года.