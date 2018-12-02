РИАМО - 2 дек. В Химках начали оформлять улицы к новогодним праздникам, порядка 50 тысяч огней планируют разместить в парках, скверах, на торговых объектах, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Яркая иллюминация появляется в парках, скверах и на центральных улицах муниципалитета. В этом (2018 году – ред.) году округ украсят около 50 тысяч огней. Новогодняя иллюминация появится на торговых объектах, домах, фонтанах и клумбах. Все работы специалисты комбината по благоустройству и озеленению завершат уже к 1 декабря», – отмечается в сообщении.

Директор муниципального бюджетного учреждения «Комбинат по благоустройству и озеленению» в горокруге Дмитрий Чистяков уточнил, что подготовку к праздникам в Химках начали заранее.

«Во всех микрорайонах будут установлены новогодние елки, декоративные световые фонтаны появятся в сквере «Юность» и вблизи торгового центра «Весна». Живая ель появится в сквере имени Марии Рубцовой. Аллею любви и примирения украсит динамичная подсветка и множество гирлянд», – перечислил он.

Кроме того, на улицах округа появится около 350 световых панно. Традиционно, праздничная иллюминация будет установлена в парках муниципалитета.

«Этой зимой для жителей округа подготовлено множество разнообразных мероприятий. Кроме того, в декабре заработают 26 бесплатных муниципальных катков», – добавляется в материале.

Самые большие будут расположены в парке имени Величко, на стадионе Анфисы Резцовой, на улице Мельникова около дома №6, в Подрезково на улице Новозаводской вблизи дома №2А. На данных площадках будут проходить мероприятия с участием аниматоров.

«Самый большой каток расположен вблизи ТЦ МЕГА Химки, его площадь 2700 квадратных метров», – заключается в сообщении.