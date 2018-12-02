РИАМО - 2 дек. В четырех аэропортах Московского региона количество задержанных и отмененных рейсов выросло до 33, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По данным сервиса на 11:55, число задержанных и отмененных рейсов составляло свыше 20.

Так, на 14:21 во «Внукове» задержали шесть рейсов, пять отменили, в «Домодедове» семь рейсов задержано, два отменено, в «Шереметьеве» задержали 11 рейсов.

Два рейса отменили в подмосковном аэропорту «Жуковский».

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.