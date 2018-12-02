РИАМО - 2 дек. Полицейские при личном досмотре изъяли порядка 9 граммов героина у мужчины в подмосковном Наро-Фоминске, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«30 ноября в 17:15 у дома на улице Мира в Наро-Фоминске сотрудники отдела уголовного розыска УМВД установлен и доставлен в УМВД местный житель 1978 года рождения, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 8,94 грамма героина», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».