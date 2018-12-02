РИАМО - 2 дек. Всю следующую неделю в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода, местами будет идти небольшой снег и образовываться гололедица, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«Все неделю будет облачная погода, в пятницу и субботу будет переменная облачность. Будет идти небольшой снег, местами будет встречаться гололедица. Ветер будет не очень сильный, 5-10 метров в секунду», - сказал Цыганков.

Он добавил, что в середине недели ожидается повышение температуры воздуха, которое продержится до пятницы.

«В понедельник ожидается от минус пяти до минус семи, во вторник минус один - минус три, в среду будет теплее от минус двух до плюс трех, в четверг и пятницу от минус трех до плюс двух, в субботу минус четыре - плюс один», - добавил Цыганков.