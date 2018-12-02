РИАМО - 2 дек. Движение будут полностью перекрывать в районе столичного Дворца спорта «Мегаспорт» в декабре из-за проведения матчей, говорится в сообщении информационного центра транспортного комплекса города.

Так будет перекрыт участок в районе 1-го Ходынского проезда от Ходынского бульвара до улицы Авиаконструктора Сухого, также движение ограничат от улицы Авиаконструктора Микояна до 1-го Ходынского проезда и перекроют проезд от станции метро «ЦСКА» до Ходынского бульвара.

Полное перекрытие будет действовать 3 декабря с 19:30, 5 декабря с 19:30, 10 декабря с 19:30 и 11 декабря с 19:30.

В частности, 3 декабря во Дворце спорта «Мегаспорт» состоится хоккейный матч «Динамо» (Москва) - «Амур» (Хабаровск).