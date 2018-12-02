РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В центре подмосковного Подольска образовалась пробка длиной около 3 километров в воскресенье днем, следует из данных сервиса «Яндекс. Пробки».

На 13:40 в центре Подольска образовалась трехкилометровая пробка. Движение затруднено от мемориального дома-музея Ленина на проспекте Ленина до поворота на улицу Индустриальная с улицы Большая Серпуховская. Средняя скорость движения на данном участке автодороги составляет 20 километров в час.

Движение также затруднено на улицах Кирова, Стекольникова, Матросская, Рабочая. В микрорайоне Климовск пробка образовалась на Симферопольской улице, а на Индустриальной произошло ДТП.