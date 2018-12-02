РИАМО - 2 дек. В Северо-Восточном округе Москвы приступили к праздничному оформлению к Новому году, к 15 декабря все работы должны завершиться и в округе установят более 100 крупногабаритных искусственных елей, сообщается на сайте префектуры СВАО.

«Наряду с Бабушкинским, Гончаровским и Лианозовским парками новогоднее оформление придет в сквер по Олонецкому проезду, парк у Джамгаровского пруда, на территорию усадьбы Алтуфьево, в этнографическую деревню «Бибирево» и парк «Торфянка». Помимо елей там будут установлены объемные декоративные конструкции в виде световых арок, цифр, композиций Матрешки», «Световой тоннель», «Сапоги», «Медвежонок», «Паровозик», «Подарок с бантом», «Маша и Медведь», «Ледяной городок», «Шар в узорах», «Заяц», - уточняется в материале.

В точках притяжения жителей округа, центральных улицах в районах СВАО, вылетных магистралях, у знаковых объектов кроме празднично убранных елей появятся объемные светящиеся конструкции. Так, арки «Звезда» установят в Бибиреве по улице Лескова, а в Свиблове яркие композиции появятся в сквере у Капустинского пруда на Снежной.

По традиции на улице Космонавтов «расцветут» световые деревья, а на въездах в округ – на пересечении МКАД в Ярославским, Алтуфьевским, Дмитровским и Осташковским шоссе появятся гигантские декоративные конструкции «Флаговый цветок» в виде часов с подсветкой.

Отдельные объемные световые фотозоны появятся у станции метро «Фонвизинская» («На веранде») и на территории, прилегающей к Рижскому вокзалу («Приглашение»).