РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. В подмосковных Люберцах в воскресенье прошло спортивное мероприятие «Чемпион нашего двора», в рамках которого свыше 130 участников «Юнармии» выполнили нормативы ГТО, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации округа.

«Второго декабря в ФОКе «Люберецкий» состоялось спортивное мероприятие «Чемпион нашего двора». В его рамках бойцы «Юнармии» выполнили нормативы ГТО. В мероприятии приняли участие более 130 участников», - говорится в сообщении.

Мероприятие провели при поддержке «РосМолСпорта Московской области». Узнать, как выполнить нормативы комплекса ГТО в городском округе Люберцы, можно по телефону: 8(495)503-32-42.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Люберецкий» находится по адресу: Люберцы, улица 8 Марта, дом №6А.