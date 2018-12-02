РИАМО - 2 дек. В подмосковном парке «Патриот» проводится серия открытых программ для детей и подростков в Центре военно-тактических игр, одним из самых популярных видов мероприятий стал курс молодого бойца, сообщается на сайте парка.

«Курс молодого бойца в парке «Патриот» - это овладение навыками самообороны, обучение стрельбе из оружия, ориентирование в условиях выполнения боевой задачи. 1 декабря для участников мероприятия прошел курс молодого бойца «Все об автомате Калашникова», в ходе которого ребята познакомились с оружием, составляющим основу советской и российской армии», - говорится в сообщении.

В ходе курса ребята с огромным интересом приобщились к истории создания автомата Калашникова и изучили образцы в различных модификациях. Занятие проводятся с оригинальными охолощенными, бывшими боевыми образцами оружия.

Каждый участник научился сборке-разборке, освоил прикладку и правила прицеливания, научился быстро снаряжать оружие и устранять «заклины», полевые неполадки. Увлекательным для присутствующих стало знакомство с элементами тюнинга автомата Калашникова - оптическими прицелами, газблоками и рукоятками.

«Ребята совместно с инструкторами обучились основам стрельбы, прицеливания, переноса огня и конечно же закрепили полученные знания на практике. Все участники с удовольствием постреляли и оценили мощь выстрела из легендарного автомата Калашникова, с попаданием по электронным мишеням», - отмечается в материале.

В подарок ребята получили гильзы, которые самостоятельно отстреляли.

Уже 15 декабря состоится курс молодого бойца «Я – советский солдат. Победа близка!», где участники познакомятся со снайперской винтовкой Мосина и пистолетом-пулеметом Судева. В ближайшее время станет доступна запись на курс молодого бойца.