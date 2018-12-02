РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска коммунальные службы с раннего утра приступили к расчистке улиц от снега, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Зимнее содержание. В микрорайоне Климовск Подольска коммунальные службы с раннего утра приступили к расчистке закрепленной территории от снега и последующей обработке реагентами», - говорится в сообщении.

В Подольске для выполнения работ по зимнему содержанию улично-дорожной сети местного значения привлекается порядка 70 рабочих и 81 единица коммунальной дорожной техники – трактора, грейдеры, экскаваторы-погрузчики, самосвалы и другая техника. Также было приобретено более 1,4 тысячи кубометров противогололедных средств.