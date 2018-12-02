РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. Спортсменка из подмосковных Люберец Диана Ермакова победила на всероссйиских соревнованиях по боксу «Олимпийские надежды», сообщается в Instagram-аккаунте администрации муниципалитета.

С 25 ноября по 2 декабря в Королеве проходили ежегодные всероссийские соревнования по боксу «Олимпийские надежды». В мероприятии приняло участие более 230 участниц из различных регионов страны.

«Первого декабря воспитанница люберецкой комплексной спортивной школы олимпийского резерва Диана Ермакова под руководством тренера Арсена Рагимова завоевала первое место в финале соревнований. Проведя три боя, Диана стала лучшей из 15 претенденток на медаль», - говорится в сообщении.