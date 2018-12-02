РИАМО - 2 дек. Масштабным ледовым шоу открылся каток под открытым небом вблизи ТЦ «МЕГА Химки», в рамках торжественного открытия олимпийская чемпионка Татьяна Навка представила публике фрагменты из новогоднего шоу «Аленький цветочек», говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

В этом году на самом большом катке округа запланирована масштабная интерактивная программа, в том числе мастер-классы по фигурному катанию. Площадь ледового покрытия составляет 2,3 тысячи квадратных метров. Находиться здесь одновременно могут до 200 человек.

«Поздравляю жителей с наступающим Новым годом и желаю добра, любви и счастья. Мы показали красочное новогоднее шоу по мотивам сказки «Аленький цветочек». Для меня эта сказка всегда была одной из любимейших», - отметила Навка.

Кроме того, в микрорайонах Химок будет организовано 26 бесплатных ледовых и хоккейных площадок, на которых пройдут массовые катания и веселые старты на льду по программе «Спорт в каждый двор».

«Общая площадь залитых катков составит порядка 25 тысяч квадратных метров. Также организуем пункты проката коньков. На ледовых площадках запланированы массовые катания. В учреждениях культуры пройдут различные спектакли. Развлекательные мероприятия будут организованы для жителей всех возрастов», – добавил глава Химок Дмитрий Волошин.

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