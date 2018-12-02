РИАМО – 2 дек. Посольство России в Вашингтоне приспустило флаг в связи со смертью бывшего президента США Джорджа Буша-старшего, сообщает Газета.ru.

«Буш-старший был выдающимся политиком, он посвятил всю свою жизнь службе своей стране», — говорится в сообщении дипмиссии.

Бывший президент США Джордж Буш-старший скончался в возрасте 94 лет. Он умер спустя полгода после смерти жены Барбары Пирс.

Буш-старший был ветераном войны, конгрессменом, директором ЦРУ, президентом США. Во время его правления распался СССР и закончилась холодная война. Он был президентом только один срок, при выдвижении во второй проиграл вторую демократу Биллу Клинтону. Многие американцы вспоминают его природный аристократизм, который, в сочетании с демократичной манерой общения, всегда был фирменной чертой Буша-старшего.

В последние годы жизни экс-лидер США был вынужден передвигаться в инвалидном кресле из-за прогрессирующей болезни Паркинсона.