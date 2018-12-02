РИАМО - 2 дек. На территории Северного и Зеленоградского округов Москвы в библиотеках действует единый читательский билет, к концу 2020 года его внедрят по всему городу, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В библиотеках департамента культуры начали принимать единый читательский билет. Пока он действует только в Северном и Зеленоградском округах, а во всем городе его будут принимать к концу 2020 года. Билет бесплатный и бессрочный», - написал Собянин в соцсети «ВКонтакте».

Единый читательский билет очень удобен – граждане смогут обслуживаться в любой библиотеке города – рядом с домом, учебным заведением, работой, без привязки к определенному адресу. Получить читательский билет можно бесплатно, время его использования не ограничено.