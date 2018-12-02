РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. В подмосковных Люберцах завершился седьмой тур Люберецкой волейбольной лиги, по его итогам определились победители, сообщается в Instagram-аккаунте спорткомитета администрации округа.

«Закончился седьмой тур Люберецкой любительской волейбольной лиги. По его результатам «Колледж №54» обыграл команду «Техникум» со счетом 2:0», - говорится в сообщении.

Также «Колледж №54» проиграл команде «Бт Кран» со счетом 0:2. Клуб «Красная Горка» одержал победу в игре против «Техникума» и против «Бт Кран», счет по итогам обоих игр составил 0:2.