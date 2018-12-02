РИАМО - 2 дек. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Проспект Вернадского Москвы задержали 26-летнего ранее судимого москвича по подозрению в попытке сбыта наркотического средства – мефедрона, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

«В результате отработки территории сотрудники патрульно-постовой службы полиции на улице Лобачевского задержали 26-летнего мужчину. При досмотре в сумке у молодого человека были обнаружены и изъяты 79 свертков с веществом неизвестного происхождения. Согласно проведенному исследованию изъятое является наркотическим средством – мефедроном, общей массой более 90 граммов», - говорится в сообщении.

Установлено, что наркотические средства злоумышленник хранил с целью дальнейшего сбыта путем закладок.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.