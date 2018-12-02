РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. Управляющая компания «ЖПЭТ №2» подмосковного Подольска планирует потратить около 300 тысяч рублей на медосмотр сотрудников в 2019 году, сообщается на сайте госзакупок.

По данным документации, муниципальное унитарное предприятие Подольска «Жилищный производственно-эксплуатационный трест №2» опубликовало закупку на оказание услуг по проведению предварительного медицинского осмотра работников при приеме на работу. Начальная (максимальная) цена контракта составляет более 292,6 тысячи рублей. Исполнитель определится по итогам аукциона в электронной форме 10 декабря.

Согласно техзаданию, работник будет направляться заказчиком в лечебное учреждение, расположенное на территории округа. Победитель аукциона должен будет проводить медосмотр работников по обслуживанию здания и территории, а также службы механизации, текущего ремонта и административного управления. Срок оказания услуг: с 9 января по 31 декабря 2019 года.