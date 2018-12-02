РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 2 дек. Жителей подмосковных Котельников призвали принять участие в голосовании на интернет-портале «Добродел», по его итогам в округе создадут веломаршрут, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители, информируем вас о том, что на портале «Добродел» проходит голосование по выбору приоритетных зон развития велодорожной сети Московской области. На голосовании представлен 81 веломаршрут в 22 муниципальных образованиях. Маршруты, набравшие максимальную поддержку жителей, будут организованы в 2019-2020 году с возможной корректировкой маршрута. Где создать веломаршрут - решаете вы», - говорится в сообщении.

Голосование продлится на портале «Добродел» до 14 декабря по адресу: https://dobrodel.mosreg.ru/velodorozhki2019. Участие в нем могут принять только зарегистрированные пользователи. Они смогут проголосовать за один понравившийся маршрут, а также оставить неограниченное число комментариев и лайков.

В городах Подмосковья велосипедные маршруты, как правило, бывают протяженностью 20–60 километров, они проходят через достопримечательности по пути следования.