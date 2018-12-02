РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 2 дек. В подмосковном Дзержинском начали работы по вертикальной планировке участка, на котором создадут спортивный парк, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Светлом овраге начались работы по вертикальной планировке земельного участка под обустройство Дзержинского спортивного парка. По словам главы города Виталия Панаморенко, строительство новой рекреационной зоны - это одна из стратегических задач на период до 2020 года», - говорится в сообщении.

Парк в Дзержинском появится к концу 2019 года. Он будет располагаться в Светлом овраге между улицей Ленина и сквером Победы. Там уже провели планировку парковки для посетителей парка, для жителей близлежащих домов она уже произведена. Стоянку рассчитали примерно на 200 машиномест.

Здесь появятся спортивные зоны – волейбольная и баскетбольная площадки, скейтборд-парк, скалодром – весь спектр уличных спортивных развлечений. Отсюда в дальнейшем можно будет свободно выйти к Верхнему пруду.