РИАМО – 2 дек. Военнослужащие войсковой разведки Западного военного округа, дислоцированные в Подмосковье, в ближайшее время приступят к практическому курсу десантной подготовки, им предстоит изучить теоретический курс по организации разведки в тылу условного противника и практическое выполнение прыжков, сообщается на сайте телеканала «Звезда».

«Обучение будет проходить на базе соединения специального назначения в Тамбовской области. Военнослужащим предстоит изучить теоретический курс по организации разведки в тылу условного противника, пройти десантную подготовку с практическим выполнением прыжков на высотах от 800 до 2 тысяч метров с использованием парашютных систем Д-10», - уточняется в материале.

Кроме того, запланировано провести практические стрельбы из стрелкового оружия, используемого подразделениями специального назначения, в дневное и ночное время суток.

После завершения курса обучения военнослужащие продолжат службу в своих штатных соединениях.