РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. Жители подмосковного Подольска смогут принять участие в конкурсе «Лучшее письмо Деду Морозу», прием работ продлится до 22 декабря, сообщается в группе «МБУК «СДК «Романцево» поселка Радиоцентра Романцево» в соцсети «ВКонтакте».

«Сельский дом культуры «Романцево» в одноименном поселке Подольска проводит конкурс «Лучшее письмо Деду Морозу». Принять участие смогут все желающие. Письма будут приниматься в зале дома культуры с 1 по 22 декабря», - говорится в сообщении.

Победителя конкурса Дедушка Мороз лично поздравит 23 декабря после новогоднего спектакля.