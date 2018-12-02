РИАМО - 2 дек. В парках подмосковных Химок официально стартовал зимний сезон, площадкой для праздничных гуляний стал парк культуры и отдыха имени Льва Толстого, где несколько сотен юных жителей округа вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой зажгли огни на новогодней ели, говорится в сообщении пресс-службы городской администрации.

В этом сезоне для жителей и гостей округа будет подготовлена масштабная развлекательная программа.

«Развлекательные мероприятия будут организованы для жителей всех возрастов на территории парков имени Льва Толстого, Величко в микрорайоне Сходня, «Дубки» и на набережной «ЭКО-берег» в микрорайоне Левобережный. Окунуться в атмосферу праздника жителям поможет и яркая иллюминация. Около 50 тысяч огней зажгли в микрорайонах Химок», – сказал глава городского округа Дмитрий Волошин.

Для гостей парка была организована праздничная программа с участием лучших творческих коллективов. Кульминацией праздника стало зажжение новогодней ели.

«Прошлой зимой мы почти не пропустили ни одного праздничного мероприятия в парке, будем ждать новых развлечений и в этом», – отметила жительница городского округа Химки Надежда Петрова.