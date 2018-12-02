РИАМО - 2 дек. Пожар произошел в строении в деревне Новосельцево городского округа Мытищи, в результате происшествия пострадали несколько человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«2 декабря в 06:18 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, деревня Новосельцево. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

В 06:30 - локализация пожара, в 07:10 - ликвидация открытого горения. В 11:26 - ликвидация пожара.

В тушении пожара принимали участие 34 человека и 11 единиц техники, в том числе от МЧС: пять единиц техники, 17 человек.