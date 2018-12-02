РИАМО – 2 дек. В подмосковных Химках прошло областное родительское собрание на тему детской безопасности, родителям продемонстрировали линейку детских удерживающих устройств и рассказали о том, как оказать первую помощь ребенку, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД России по Московской области.

В Подмосковье состоялось областное родительское собрание на тему: «Культура безопасного поведения детей и профилактика детского травматизма. В мероприятии приняли участие сотрудники Госавтоинспекции, детский омбудсмен Ксения Мишонова, представители министерства образования и общественных организаций Подмосковья.

«В начале мероприятия специально для родителей были организованы тематические выставочные площадки. На одной из них члены ассоциации производителей детских автокресел продемонстрировали линейку детских удерживающих устройств и рассказали о детской пассивной безопасности. Посетив экспозицию световозвращающих элементов и аксессуаров, участники смогли познакомиться с всевозможными видами световозвращателей и внимательно изучить информацию об эффективности их использования», – говорится в сообщении.

У всех желающих была возможность принять участие в мастер-классе от «Школы первой помощи детям» и ознакомиться с техникой проведения сердечно-легочной реанимации и удаления инородного тела из дыхательных путей ребенка.

Спикеры также рассказали участникам мероприятия о культуре безопасного поведения детей и профилактике детского травматизма. По словам заместителя Главного государственного инспектора безопасности дорожного движения Московской области Владимира Севостьянова, особое внимание необходимо уделить вопросам основных причин возникновения дорожных аварий и факторам риска.

«Дети копируют модель поведения родителей, когда родители будут своим примером показывать, как правильно себя вести на дороге, именно тогда дети будут соблюдать дорожные правила», – сказал Севостьянов.

Аналогичные родительские собрания планируют провести и в других муниципалитетах региона.