РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. Несанкционированный навал мусора убрали возле магазина на Красногвардейском бульваре подмосковного Подольска по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на нарушение правил уборки внутридворового проезда. Он отметил, что у магазина, который находится у дома 11 по Красногвардейскому бульвару, неизвестные складируют мусор.

«Администрация городского округа Подольск рассмотрела обращение по вопросу несанкционированного складирования бытового мусора жильцами близлежащих домов на частной территории по адресу: Красногвардейский бульвар, дом 11, и сообщает, что по указанной информации был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по устранению нарушения проведены», - сказал начальник управления потребительского рынка администрации горокруга Николай Тупикин.

Он отметил, что для пресечения складирования несанкционированного бытового мусора жильцами домов собственником объекта были размещены видеокамеры и развешены объявления в целях привлечения нарушителей к административной ответственности в виде штрафа до 5 тысяч рублей.