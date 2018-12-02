РИАМО - 2 дек. В одно из медицинских учреждений Московской области в воскресенье доставили сотрудника ДПС, который получил огнестрельное ранение во время дежурства при остановке автомобиля Infiniti, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по региону.

«Водитель иномарки отказался выйти из автомобиля и предъявить документы для проверки, а пассажирка вела себя агрессивно и нецензурно выражалась в адрес сотрудников. На основании федерального закона «О полиции» сотрудник обнажил табельное оружие и привел его в боевую готовность, в этот момент пассажирка автомобиля набросилась на инспектора ДПС, и полицейский непреднамеренно произвел выстрел себе в правое бедро», - говорится в сообщении.

После задержания полицейские установили, что за рулем иномарки находился сотрудник одного из подразделений МУ МВД России «Мытищинское», который отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой сотрудник полиции будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и привлечен к ответственности в соответствии с законодательством. Также к дисциплинарной ответственности будут привлечены его непосредственные руководители.