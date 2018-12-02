РИАМО – 2 дек. Из-за короткого замыкания из торгово-делового комплекса «Смоленский пассаж» в Москве эвакуировали почти 200 человек, сообщает ТАСС.

«Из-за короткого замыкания в «Смоленском пассаже», который находится по адресу: Смоленская площадь, дом 3, эвакуировали порядка 200 человек», - говорится в сообщении.

Короткое замыкание произошло на втором этаже комплекса.

«После замыкания горения в проводке не последовало», - заключается в материале.