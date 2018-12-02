РИАМО - 2 дек. Москвичей предупредили о снегопаде и местами гололедице в воскресенье, в связи с этим водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.

«Внимание экстренное предупреждение! Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением в течение дня и вечером 2 декабря в Москве ожидаются осадки в виде снега, местами гололедица», - говорится в сообщении.

Из-за непогоды специалисты ГУ МЧС России по Москве рекомендуют: управляя автотранспортным средством, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от впереди идущих транспортных средств. А также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.

«Будьте осторожны и внимательны. При возникновении происшествий – звоните по телефону: 101», - заключается в материале.