РИАМО - 2 дек. Москвичей предупредили о снегопаде и местами гололедице в воскресенье, в связи с этим водителям рекомендовали соблюдать скоростной режим, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС РФ по столице.
«Внимание экстренное предупреждение! Уважаемые москвичи и гости столицы! По информации Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением в течение дня и вечером 2 декабря в Москве ожидаются осадки в виде снега, местами гололедица», - говорится в сообщении.
Из-за непогоды специалисты ГУ МЧС России по Москве рекомендуют: управляя автотранспортным средством, соблюдайте скоростной режим и достаточную дистанцию от впереди идущих транспортных средств. А также избегать внезапных маневров – обгонов, перестроений, опережений.
«Будьте осторожны и внимательны. При возникновении происшествий – звоните по телефону: 101», - заключается в материале.
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