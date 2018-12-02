РИАМО (КОРОЛЕВ) - 2 дек. Праздничное зажжение огней на главной елке подмосковного Королева состоялось 1 декабря в рамках акции «Зима в Подмосковье», торжественное мероприятие прошло на площади Дворца культуры имени Калинина, передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

«Сегодня (1 декабря - ред.) в 18:00 огни зажглись на всех новогодних елках по всему Подмосковью! В рамках программы «Зима в Подмосковье» мы открываем зимний сезон», - сказала заместитель руководителя администрации города Виктория Королева.

Дед Мороз, Снегурочка и три зимних месяца: Декабрь, Январь и Февраль поздравили юных жителей города. Для детей проводили конкурсы, игры и танцевальные номера.

На празднике присутствовали не только дети, но и взрослые. Вместе с ведущими, творческими коллективами города, драматической студией «Чуда-Юдо», народным цирковым коллективом «Энергия», ансамблем русской песни «Родные напевы», Королевским духовым оркестром все встретили первый день зимы.

На арт-веранде Центрального городского парка была организована выставка изо-студии «Пойманный ветер».

Впервые акция «Зима в Подмосковье» была проведена в 2017 году.