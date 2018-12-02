РИАМО - 2 дек. На территории Московской области весь день в воскресенье ожидается сильный снег, гололедица, водителям рекомендуют воздержаться от поездок на личном авто, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-2 часа с сохранением 2 декабря по Московской области ожидается снег, сильный снег, местами гололедица», – говорится в сообщении.

При сильном снеге водителям рекомендуют воздержаться от поездок по городу на личном автотранспорте, машину поставить в гараж, при отсутствии гаража припарковать вдали от деревьев. Также при непогоде возможно отключение электроэнергии.

Пешеходам на улице рекомендуют обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач. Также советуют закрепить слабо укрепленные конструкции на своих подворьях, их разрушение может привести к травмированию людей.

«При гололедице передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. При падении присядьте, чтобы снизить высоту падения», - добавляют спасатели.

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными и внимательными при гололедице. Неопытным водителям нужно воздержаться от поездок за рулем. Прежде чем выехать на трассу, необходимо убедиться в соответствии состояния резины к условиям дорожного покрытия.

«При движении необходимо соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и природные условия, в частности видимость в направлении движения. Будьте осторожны. Не развивайте скорость большую, чем позволяют погодные и дорожные условия. Проявляйте особую осторожность на перекрестках и пешеходных переходах», - заключается на сайте.