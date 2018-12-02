РИАМО - 2 дек. За прошедшие сутки дорожные службы Подмосковья обработали противогололедными материалами порядка 10,5 тысяч километров дорог, что составляет около 75% от всей протяженности региональной дорожной сети, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В Московской области за ночь выпало до 4 миллиметров осадков, что составляет до 7% от количества месячной нормы.

«В работах по зимнему содержанию было задействовано почти 700 единиц спецтехники, в том числе 447 комбинированных дорожных машин. В целях обеспечения безопасного и бесперебойного движения в приоритетном порядке уборка снега и обработка противогололедными материалами проводится на особо опасных участках дорог, таких как мосты, путепроводы, эстакады, крутые повороты, а также социально-значимых объектах - остановках общественного транспорта и тротуарах», - говорится в сообщении.

Минтранс Московской области призывает водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

В воскресенье в Москве и Подмосковье ожидается морозная и облачная погода. Максимальная температура воздуха в Москве будет минус 5 - минус 3, по области - минус 8 - минус 3 градуса. Также в регионе синоптики прогнозируют сильный снегопад в воскресенье.