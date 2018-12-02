РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. Горящую баню потушили сотрудники пожарной охраны в СНТ «Березка-2» в микрорайоне Климовск подмосковного Подольска, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.
«В оперативно-дежурную смену 1 декабря в 23:24 поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: Московская область, городской округ Подольск, микрорайон Климовск, СНТ «Березка-2», участок №6. В 01:02 сотрудники пожарной охраны ликвидировали последствия пожара», - говорится в сообщении.
Всего в тушении возгорания принимали участие четыре единицы техники и 15 человек.
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