РИАМО - 2 дек. Женщина с многочисленными ножевыми ранениями, полученными в городе от неизвестного, обратилась за помощью к дежурному полицейскому на станции «Лубянка» Сокольнической линии московского метро, полиция разыскивает злоумышленника, сообщил РИАМО в воскресенье дежурный офицер ГУ МВД России по Москве.

«1 декабря во время обхода на станции «Лубянка» сотрудник УВД на Московском метрополитене обратил внимание на женщину, сидящую на лавочке на платформе. Он подошел к пассажирке, которая рассказала, что неизвестный нанес ей ножевые ранения за пределами московского метро. Полицейский незамедлительно вызвал скорую помощь и проинформировал родственников потерпевшей о случившемся», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что прибывшие медики поставили потерпевшей предварительный диагноз: порезанная рана правой кисти, колото-резанные раны левого бедра, левой ягодичной области, колото-резанные резанные раны затылочной области, резанные раны ушной раковины и верхних отделов передне-боковых отделов шеи слева, сквозная рана верхнего века слева, щечной и височной области справа, множественные проникающие и непроникающие раны передней брюшной стенки и поясничной области.

«Для оказания более квалифицированной медпомощи она была госпитализирована в ГКБ имени Боткина», - добавил дежурный офицер.

По его словам, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства и причины происшествия. Проводятся необходимые мероприятия для установления личности злоумышленника. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Причинение тяжкого вредя здоровью».

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