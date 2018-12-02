РИАМО - 2 дек. В Московской области за ночь выпало до четырех миллиметров осадков, что составляет до 7% от количества месячной нормы, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

«В области за ночь выпало около четырех миллиметров осадков, в Москве около двух, при месячной норме в 58 миллиметров - это около 6,9% и 3,5% от месячной нормы осадков соответственно», - отметил Цыганков.



Он добавил, что в течение дня на территории Москвы и Подмосковья выпадет примерно столько же осадков, по два и четыре миллиметра соответственно.

В Подмосковье и Москве на воскресенье объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за снега и обледенений.