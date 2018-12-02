РИАМО - 2 дек. ДТП произошло на трассе А-108 в городском округе Ступино Подмосковья, в результате аварии погибли два человека, сообщается в Twitter-аккаунте министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 10:20 в городском округе Ступино на 311-м километре автодороги А-108 (МБК) произошло столкновение двух транспортных средств. В результате аварии погибли два человека», - говорится в сообщении.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона призывает водителей неукоснительно соблюдать ПДД.

В Московской области за январь-сентябрь 2018 года зафиксировано снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий на 2,4% по сравнению c аналогичным периодом прошлого года.

В Подмосковье более низкие показатели смертности от ДТП, чем средние значения по стране – 8,2 умерших на 100 тысяч жителей. По России данный коэффициент составляет 9,4.