РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. Около 3 тысяч человек посетили праздничные программы в трех парках подмосковного Подольска 1 декабря, мероприятия подготовили коллективы домов культуры, сообщил «РИАМО в Подольске» председатель комитета по культуре и туризму администрации округа Борис Денисов.

В Подольске 1 декабря проходили праздничные программы в рамках областной акции «Зимний парк». Они состоялись в центральных парках округа: в парке имени Виктора Талалихина в Подольске, в микрорайоне Климовск — в парке культуры и отдыха «Дубрава» на Гривно и в детском парке на Весенней.

«Праздничные программы в парках в этот день посетили около 3 тысяч человек. Представления готовили коллективы трех домов культуры: дом культуры имени Лепсе, дом культуры «Машиностроитель» и дом культуры имени 1 Мая», - сказал Денисов.

Он отметил, что следующий праздник в парках округа состоится 30 декабря. Коллективы домов культуры поменяются локациям, и зрители смогут увидеть новые представления.