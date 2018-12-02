РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 2 дек. На площади перед Дворцом культуры подмосковных Люберец 3 декабря для жителей пройдет новогоднее представление, сообщается в Instagram-аккаунте ДК.

«Третьего декабря на площади перед дворцом культуры в Люберцах состоится представление «Новогоднее чудо» с зажжением городской елки. Начало в 17:30», - говорится в сообщении.

В рамках мероприятия участники будут водить хороводы, их ждут песни и танцы.

Дворец культуры находится по адресу: Люберцы, Октябрьский проспект, дом №200.

1 декабря в люберецком парке «Наташинские пруды» зажгли первую новогоднюю ель.