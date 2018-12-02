«Для меня это очень интересный опыт - прикоснуться к русской классике, к Салтыкову-Щедрину. Почему-то он как автор сейчас не очень востребован на театре, что странно, - ведь то, о чем он писал в свое время, актуально и сегодня. И сам его жанр сатиры – современен, злободневен», - Павел Артемьев, режиссер