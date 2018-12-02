© РИАМО
, Николай Корешков
1 и 2 декабря Московский Губернский театр представил первую премьеру 6-го сезона – постановку Павла Артемьева «Возмутитель» по мотивам произведений М.Салтыкова-Щедрина.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спекиакля "Возмутитель" в Московском Губернском театре
© РИАМО
, Николай Корешков
Сатира М.Е. Салтыкова-Щедрина разит наповал, а его сюжеты всегда – на грани реальности.
© РИАМО
, Николай Корешков
Художник-постановщик спектакля Екатерина Витковская помещает действие спектакля в метафоричное пространство, лишив коробку сцены привычных театральных аксессуаров – нет ни кулис, ни задника.
© РИАМО
, Николай Корешков
События происходят на фоне развалин, время действия – наши дни. За грудами обвалившейся кирпичной стены в арьере сцены - свалка из артефактов разных эпох: фрагменты кораблей, железных конструкций и даже огромный доисторический скелет.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спекиакля "Возмутитель" в Московском Губернском театре
© РИАМО
, Николай Корешков
С постановкой «Возмутитель» Артемьев впервые осваивает большую сцену театра. В главной роли – Антон Богданов, хорошо знакомый зрителям по телесериалам и фильмам.
© РИАМО
, Николай Корешков
«Мы продолжаем работать с классикой, выбирая произведения, которые поднимают темы, близкие для каждого, рассказывают о простом человеке, его радостях и горестях. В то же время мне кажется важным, чтобы наши артисты умели работать в различных жанрах, овладевали новыми профессиональными навыками, пробовали новые способы существования на сцене», - Сергей Безруков, художественный руководитель
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спекиакля "Возмутитель" в Московском Губернском театре
© РИАМО
, Николай Корешков
От первого плана в глубину сцены тянутся изогнутые стеклянные ручейки пустых бутылей, а в критических ситуациях герои спектакля встают под «душ» из звенящих колокольчиков. В этой визуально-звуковой инсталляции угадывается скорее не психиатрическая лечебница, а разрушающийся, на грани сумасшествия мир.
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спекиакля "Возмутитель" в Московском Губернском театре
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спекиакля "Возмутитель" в Московском Губернском театре
© РИАМО
, Николай Корешков
«Для меня это очень интересный опыт - прикоснуться к русской классике, к Салтыкову-Щедрину. Почему-то он как автор сейчас не очень востребован на театре, что странно, - ведь то, о чем он писал в свое время, актуально и сегодня. И сам его жанр сатиры – современен, злободневен», - Павел Артемьев, режиссер
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спекиакля "Возмутитель" в Московском Губернском театре
© РИАМО
, Николай Корешков
«Ради роли в этом спектакле я отказался от съемок в двух проектах – без сожаления, потому что здесь уж очень классный материал, главная роль. Работаю с удовольствием.Я играю некоего возмутителя – помощника прокурора Березкина, которого за его правдоискательство упекли в психиатрическую больницу. Но на самом деле каждому из нас так или иначе доводится побывать в роли возмутителя спокойствия»,- Антон Богданов, исполнитель главной роли
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спекиакля "Возмутитель" в Московском Губернском театре
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спекиакля "Возмутитель" в Московском Губернском театре
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спекиакля "Возмутитель" в Московском Губернском театре
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спекиакля "Возмутитель" в Московском Губернском театре
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спекиакля "Возмутитель" в Московском Губернском театре
© РИАМО
, Николай Корешков
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спекиакля "Возмутитель" в Московском Губернском театре
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спекиакля "Возмутитель" в Московском Губернском театре
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спекиакля "Возмутитель" в Московском Губернском театре
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спекиакля "Возмутитель" в Московском Губернском театре
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спекиакля "Возмутитель" в Московском Губернском театре
© РИАМО
, Николай Корешков
На фото: премьера спекиакля "Возмутитель" в Московском Губернском театре
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