РИАМО - 2 дек. Неизвестный украл автомобиль Toyota Land Cruiser 200 от дома в подмосковном Волоколамске, ущерб составил 5,5 миллионов рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«1 декабря в 00:20 в дежурную часть отдела МВД обратился мужчина 1978 года рождения с заявлением о том, что 1 декабря около 00:00 от дома на улице Солнечной в Волоколамске неизвестный похитил его автомашину Toyota Land Cruiser 200 2016 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что материальный ущерб составил 5,5 миллионов рублей. Полиция проводит оперативно-разыскные мероприятия.

Представитель пресс-службы добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».