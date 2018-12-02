РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 2 дек. Сотрудники ГИБДД в подмосковном Подольске проверят водителей на соблюдение правил перевозки детей и трезвость в декабре, говорится в сообщении пресс-службы 8 батальона ДПС.

«В целях профилактики и предупреждения снижения количества дорожно-транспортных происшествий с участием детей-пассажиров 7, 14, 21 и 28 декабря на территории обслуживания 8 батальона ДПС, в том числе и в Подольске, будет проводиться профилактическое мероприятие «Детское кресло», направленное на выявление и пресечение нарушений правил перевозки детей. Работа по данному направлению будет осуществляться группами-нарядами методом тотальной проверки», - говорится в сообщении.

Помимо этого, 8, 15, 22 и 30 декабря для пресечения нарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, будет проводиться оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

За невыполнение водителями транспортных средств требований правил по перевозке детей по закону предусмотрен штраф в размере 3 тысяч рублей. А за управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.