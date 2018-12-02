РИАМО - 2 дек. В московских аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и подмосковном «Жуковском» в субботу отменили и задержали 25 рейсов, согласно данным сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, во «Внукове» задерживаются четыре рейса, еще четыре отменены. В «Домодедове» задержаны семь рейсов, пять отменены. В аэропорту «Шереметьево» задерживаются три рейса.

Согласно онлайн табло аэропорта «Жуковский», в данной воздушной гавани отменены два рейса, задержек нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах задержки или отмены рейса доводится до пассажиров перевозчиком или организацией, осуществляющей аэропортовую деятельность (обслуживающей организацией), непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.