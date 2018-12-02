РИАМО - 2 дек. В столице за ночь выпало около 2 сантиметров снега, улично-дорожную сеть города оперативно убрала спецтехника, говорится в сообщении пресс-службы комплекса городского хозяйства столицы.

«За ночь в Москве выпало до 2 сантиметров снега, на улицы города была выведена дорожно-уборочная техника. Спецтехника провела сплошное прометание и противогололедную обработку объектов улично-дорожной сети, дворовых территорий и внутриквартальных проездов», - говорится в сообщении.

По предварительному прогнозу синоптиков, в ближайшие сутки в Москве местами выпадет еще не менее 2 сантиметров снега. Работы по уборке города продолжатся.

Из-за снега и гололеда в воскресенье водителям Москвы рекомендовали воспользоваться общественным транспортом вместо личного авто.